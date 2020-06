Grödig ließ Rapid im Regen stehen

Jetzt gibt es auch in Hütteldorf Probleme mit dem Klimawandel. Nach vier Bundesliga-Spielen in Folge mit Temperaturen um 40 Grad oder mehr auf dem Rasen erlitten die Rapidler gegen bemerkenswert starke Grödiger einen sportlichen Kälteschock. Der Aufsteiger hat die Frühform auch bei Herbstwetter konserviert und bleibt das Überraschungsteam der Liga.

Der gute Saisonstart ist bei Rapid verspielt, der Druck vor dem Europa-League-Spiel bei Dila Gori steigt.

Dabei bekamen die 12.800 Zuschauer im Hanappi-Stadion eine Rapid-Viertelstunde lang Fußball in einer Qualität geboten, die in Österreich nur selten zu sehen ist. Grödig startete mit extrem schnellen Angriffen, wollte Rapid überraschen, bevor die Müdigkeit der Donnerstagspartie gegen Dila Gori aus den Beinen gelaufen war. Die Hütteldorfer hielten mit Ballstafetten und drei ständig rochierenden Spitzen dagegen. Die zwei besten Möglichkeiten vergab Marcel Sabitzer (6., 10.), der ebenso wie Lukas Denner in die Startelf rotiert war.

Linksverteidiger Denner musste bei einem der Konter über Philipp Zulechner retten (13.). Bereits nach sechs Minuten hatte Dieter Elsneg mit einem Volley Jan Novota getestet. Es war zu sehen, dass die Teams mit den besten Pass-Werten der Liga (80 % Passgenauigkeit) aufeinander trafen.