Vierter Austria-Sieg in Folge: "Geil, das jetzt selbst zu erleben"

Der Deutsche, dessen Truppe nun schon sieben Pflichtspiele lang ohne Gegentor ist und am kommenden Samstag Salzburg empfängt, gratulierte seiner Elf trotz der offensiven Flaute zu einer "reifen Leistung". Gerade in der ersten Hälfte habe man allerdings "zu viele Kontakte gebraucht, um die Linien zu überspielen, wir haben zu langsam gespielt". In der zweiten Hälfte, in der sein Team keine Konter mehr zuließ, habe man dann besser agiert, auch diverse Wechsel hätten Schwung gebracht, betonte Wimmer. "Am Ende des Tages ist es ein verdienter Sieg, auch wenn es ein glücklicher Sieg ist."

Noch vor zwei Monaten hätte die Austria ein ähnliches Spiel vielleicht sogar verloren. Die jüngste Erfolgsserie hat aber für eine neue Selbstverständlichkeit gesorgt, die sich am Samstag im Finish Bahn brach. "In den Köpfen ist das jetzt schon drinnen. Da hast du so einen Glauben daran, 'wir gewinnen das Spiel noch irgendwie, solange wir zu null bleiben'." Die Reife sei auch daran zu erkennen, dass man sich weder durch die klare Favoritenrolle, noch den Spielverlauf durcheinanderbringen habe lassen. "Jeder erwartet, dass man sie aus dem Stadion fegt. Aber man gewinnt gegen Austria Lustenau nicht im Vorbeigehen."