Bundesliga live: So steht es bei der Austria und bei Salzburg

Ebenfalls die Pflicht erfüllen will Meister Salzburg bei der WSG Tirol. Der Red-Bull-Klub will den Druck auf Spitzenreiter Sturm Graz weiter Hoch halten, jedoch steckt den Salzburgern der Cup-Fight noch in den Knochen. Angesichts des Champions-League-Duells mit Inter kommende Woche darf man gespannt sein, wie stark Trainer Gerhard Struber rotieren wird.