Pflichtsieg für Salzburg gegen WSG Tirol

In beiden Halbzeiten gab die WSG die ersten Torschüsse (Diarra bzw. Taferner) ab. Tatsächlich hatte der Favorit aus Salzburg bei der Generalprobe für das Duell mit Inter Mailand in der Champions League nicht das leichte Spiel, das alle erwartet hatten. Wahrscheinlich hatten die Salzburger auch nicht damit gerechnet, dass ein Team, das die letzten fünf Partien verloren und seit September kein Tor erzielt hat, so viel Gegenwehr leisten würde.

Das Salzburger Führungstor war bezeichnend: Die forschen Tiroler wurden vom Serienmeister ausgekontert, Konate stand plötzlich allein vor dem Tiroler Gehäuse (27.).

Die Moral der WSG war durch den Rückstand aber nicht gebrochen. Bei einem Kopfball von Schulz rettete Gloukh auf der Linie (35.), Okungbowa scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz (62.).

Die Salzburger Spieler erweckten vor allem in den zweiten 45 Minuten den Eindruck, als wären sie gedanklich bereits beim Match gegen Inter am Mittwoch. In der Nachspielzeit machte Konate den 2:0-Pflichtsieg perfekt.