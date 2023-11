Überraschend: ÖFB-Stürmer beendet Nationalteamkarriere

Der 31-jährige gebürtige Wiener, der seit Jänner 2016 beim 1. FSV Mainz 05 in der Deutschen Bundesliga engagiert ist, kam am 17. November 2015 unter Marcel Koller gegen die Schweiz zu seinem ersten Einsatz im Nationalteam. Der Angreifer bestritt 24 Länderspiele und erzielte einen Treffer. Onisiwo stand im Kader für die UEFA EURO 2020, bei der Österreich ins Achtelfinale einzog. Zu seinem letzten Einsatz kam er am 12. September dieses Jahres beim 3:1-Auswärtssieg gegen Schweden.