Fünf Jahre nach tragischem Flugzeugabsturz: Chapecoense steigt ab

Das letzte Erfolgserlebnis gab es am 12. September mit einem Erfolg bei Bragantino. 2:1 gewann Chapecoense, in den folgenden 14 Spielen gab es nur noch fünf Remis. Doch beim brasilianischen Klub ist sportliche Erfolglosigkeit eine Kleinigkeit gegenüber den menschlichen Dramen, die sich am Sonntag zum fünften Mal jähren.

Der Klub aus der Stadt Chapeco mit etwas mehr als 200.000 Einwohnern hatte erstmals ein Finale in einem internationalen Bewerb, in der Copa Sudamericana. Am 28. November reiste die Mannschaft aus dem Bundesstaat Santa Catarina zum Spiele gegen Atlético Nacional nach Kolumbien. Kurz vor Medellin krachte das Flugzeug gegen einen Berg. 71 Personen starben beim Absturz. Ein im März 2019 an einem Herzinfarkt verstorbener Journalist, zwei Flugbegleiter und drei Spieler überlebten das Unglück.