Chapecoense: Drei Jahre nach Unglück folgt die nächste Tragödie

Der brasilianische Fußball-Klub Chapecoense, der durch ein tragisches Flugzeugunglück bekannt wurde, muss sich nun nach sechs Jahren aus der brasilianischen Seria A verabschieden. Auch wenn "Chape" 2016 nachdem Flugzeugabsturz volle Unterstützung von den anderen Vereinen bekommen hat, nämlich eine Nicht-Abstiegsgarantie, lehnte der Klub das Angebot ab. Das hat jetzt Folgen.

Der kleine Verein aus dem Süden Brasiliens mit 166.000 Einwohnern hat es in einem Durchmasch in nur vier Jahren (2009 bis 2013) geschafft, von der vierten in die erste brasilianische League aufzusteigen. Nun steht man nach einer 0:1-Heimpleite gegen Botafogo am Mittwoch als Fixabsteiger fest.