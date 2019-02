Leichnam identifiziert: Emiliano Sala ist tot

Seit Donnerstagabend ist es traurige Gewissheit - Emiliano Sala ist tot. Die zuständigen Behörden teilten in der Nacht auf Freitag mit, dass der aus dem im Ärmelkanal gefundenen Flugzeugwrack geborgene Leichnam jener des vermissten argentinischen Stürmers ist.

Sala war am 21. Jänner an Bord eines Kleinflugzeugs auf dem Weg von Nantes nach Cardiff. Das Flugzeug verschwand in der Nähe der Kanalinsel Guernsey und galt seither als verschollen. Eine offizielle Suchoperation wurde nach einigen Tagen eingestellt, nach einer umfassenden Spendensammlung aber wieder aufgenommen. Nun herrscht Gewissheit über das Schicksal des Argentiniers. Vom Piloten der Maschine fehlt weiterhin jede Spur, im Flugzeugwrack wurde nur ein Leichnam gefunden.