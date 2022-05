Borussia Dortmund setzt Trainer Marco Rose vor die Tür

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich von Trainer Marco Rose getrennt. Dies sei das Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse, teilte der BVB am Freitag mit. An dieser hatten tags zuvor auch Vorstandschef Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc, Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung) und Matthias Sammer (externer Berater) teilgenommen.

„Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben“, betonte Hans-Joachim Watzke.

Mit dem BVB wurde Marco Rose Tabellenzweiter hinter den Bayern, allerdings mit acht Punkten Rückstand. In der Champions League war nach der Vorrunde Schluss, in der anschließenden Qualifikation für die K.-o.-Phase der Europa League scheiterte Dortmund am späteren Finalisten Glasgow Rangers. Der DFB-Pokal war nach dem Achtelfinale beim FC St. Pauli für die Westfalen beendet.