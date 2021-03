Dortmund verdirbt Marco Rose das Saisonende

Dortmund verdarb seinem künftigen Trainer Marco Rose die Saison mit Borussia Mönchengladbach. Am Dienstag gewann der BVB das Viertelfinal-Duell der West-Rivalen 1:0 und schaffte im dritten Anlauf erstmals einen Pokal-Erfolg in Gladbach. Sancho machte mit seinem Tor in der 66. Minute Dortmunds erstes Semifinale seit 2013 perfekt.

Die Gladbacher, bei denen Stefan Lainer durchspielte, Valentino Lazaro in der 68. und Hannes Wolf in der 76. Minute eingewechselt wurden, müssen in der Bundesliga eine Aufholjagd starten, um noch die Europacup-Qualifikation zu schaffen. Im Achtelfinale der Champions League droht nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City zudem das Aus.

Vierte Niederlage

Seit Rose vor gut zwei Wochen seine Entscheidung öffentlich machte, im Sommer nach Dortmund zu wechseln, geht es für die Gladbacher bergab: Die Pokalpleite am Dienstag ausgerechnet gegen Roses künftigen Klub war die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Für Oliver Glasner und Wolfsburg geht es am Mittwoch im Cup-Schlager gegen Leipzig. Wolfsburg ist in der Liga seit neun Spielen unbesiegt und liegt als Dritter in der Tabelle unmittelbar hinter Leipzig.