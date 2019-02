Salzburg-Trainer Marco Rose: "Es geht immer um Leistung"

KURIER: Im Herbst gab es für Salzburg in 31 Pflichtspielen keine einzige Niederlage. Was können Sie da noch verbessern?

Marco Rose: Es gibt auf jeden Fall Dinge, in denen wir besser werden können und wollen. Aber es geht auch darum, nach so einer Serie das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das keine Selbstverständlichkeit war und ist. Man darf nicht davon ausgehen, dass es immer so weiter geht. Genauso wie wir diese positive Serie für uns richtig eingeordnet haben und nicht mehr daraus gemacht haben, als es tatsächlich ist, ordnen wir Dinge sachlich ein, die nicht in unsere Richtung laufen. Dann werden wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und daran arbeiten, eine gute und konstante Saison zu spielen.

Was kann man konkret verbessern? Vielleicht das Defensivverhalten bei hohen Bällen?

Zum Beispiel. Wir haben die Gegentore analysiert. Aus welchen Situationen sind die entstanden? Zu welchen Zeitpunkten haben wir die Tore bekommen? Wir wissen alle, dass wir in der Hinrunde ein-, zweimal eine komfortable Führung verspielt haben. Wie können wir ein Ergebnis besser nach Hause bringen oder das Ergebnis noch komfortabler gestalten? Wie halten wir die Spannung hoch? Inhaltlich können wir uns sicher weiterentwickeln, und auch, was die mentale Ebene betrifft.

Wie sind Sie mit der Entwicklung der Spieler aus der zweiten Reihe zufrieden?

Sehr. Fakt ist, dass wir bei Red Bull Salzburg extrem hohe Ansprüche haben. Wenn du hier her kommst, dann musst du dir bewusst sein, dass du es mit Konkurrenz in hoher individueller Qualität zu tun hast. Der musst du dich stellen. Ich finde, dass bekommen die Spieler zumeist gut hin. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir wissen, dass es im Sommer wahrscheinlich einen größeren Umbruch geben wird. Deshalb müssen bereit sein.

Zählt kurzfristiger Erfolg mehr als die langfristige Entwicklung des Klubs?

Kurzfristiger Erfolg zählt nicht mehr, aber Fakt ist, dass man daran gemessen wird. Wenn wir keine Titel holen oder aus dem Europacup früh ausscheiden, kann man das natürlich gerne so verkaufen: Es zählt die langfristige Entwicklung, wir sind noch nicht so weit. Aber das nimmt uns wohl keiner ab, denn jeder erwartet von uns auch kurzfristig Erfolge. Wir müssen versuchen, beidem gerecht zu werden. Wir hatten Erfolg und haben Spieler wie Amadou Haidara, Diadie Samassékou oder Hannes Wolf weiterentwickelt.

Kann man davon ausgehen, dass Patson Daka, Dominik Szoboszlai und Enock Mwepu in der Frühjahrssaison doch öfters spielen werden als noch in der Herbstmeisterschaft? Brauchen Sie nicht auch viel mehr Einsatzminuten bei Salzburg, damit sie sich wirklich weiterentwickeln können?

Warum sollten sie nicht mehr spielen? Es geht ja auch nicht darum, dass wir den Jungs diese Einsatzminuten nicht zutrauen. Es geht einfach um die Konkurrenzsituation. Die ist bei uns unglaublich groß. Wenn die Jungs es schaffen, mit diesen Widerständen umzugehen, sich trotzdem durchsetzen, dann haben sie das Ziel erreicht. Auch Samassékou und Haidara haben zunächst nicht immer gespielt, aber sie haben sich durchgesetzt. Natürlich wollen wir die Jungen forcieren. Aber es wird ihnen trotzdem nichts geschenkt. Es geht immer um Leistung. Wer die bringt, wird sicher auch bei uns den nächsten Schritt machen.