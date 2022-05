Von Admira bis Altach: Finaler Liga-Vierkampf im Abstiegskrampf

Am Tag vor der letzten Meisterschaftsrunde sah man sich bei der Österreichischen Bundesliga dazu veranlasst, per Aussendung noch ein letztes Mal die Spielregeln für den Abstiegskampf zu erläutern. Detailliert wurden schriftlich alle sechs Szenarien skizziert, die am Freitag-Abend eintreffen könnten.