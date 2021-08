Bob Marley und Ajax Amsterdam - ein Trikot zum Verlieben

Wie die Hymne nach Amsterdam kam

Die gemeinsame Geschichte von Ajax, Bob Marley und "Three Little Birds" begann im August 2008, als Ajax ein Testspiel bei Cardiff City absolvierte. Die Ajax-Fans sollten nach dem Spiel auf der Tribüne warten. Um sie zu unterhalten, spielte der Stadion-DJ einige Songs, einer war "Three Little Birds". Der Rest ist Geschichte, die Fans haben das Lied zu ihrem Ajax-Song gemacht.

Bobs Tochter Cedella Marley ist glücklich: “Ich bin berührt, dass Ajax den Song zur Hymne gemacht hat. Solche Geschichten sind herzerwärmend und zeigen, wie viel Wirkung Lieder wie 'Three Little Birds' haben können. Fußball bedeutete meinem Vater sehr viel - er sagte 'football is freedom’.”

Ein Höhepunkt für die Ajax-Fans war dann natürlich auch, als im Herbst 2019 Bobs Sohn Ky-Mani in einer Halbzeitpause "Three Little Birds" sang.