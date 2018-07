WM-Halbfinale: Diese Fußballsongs begeistern die Engländer

Die Spice Girls befanden sich im selben Jahr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Noch bevor Geri Halliwell ausstieg und die anderen Sängerinnen Solokarrieren starteten, nahmen sie mit Ocean Colour Scene und Echo & The Bunnymen "(How Does It Feel To Be) On Top Of The World" auf. 94.000 Kopien wurden insgesamt von der Single verkauft.