Vor dem Halbfinale sind zwei Länder außer Rand und Band

In Kroatien dreht sich am Mittwoch alles um das mögliche Endspiel in Moskau. Die Abendvorstellungen in den Theatern wurden abgesagt, weil ohnehin niemand kommen würde, im ganzen Land schließen die Supermärkte vorzeitig.

Manche Kroaten stürzen sich sogar in Schulden, nur um das Spiel hautnah erleben zu können. Die Sberbank in Zagreb verzeichnete in den letzten Tagen einen signifikanten Anstieg (30 Prozent) der kurzfristigen Kredite.

Überhaupt lenken die Erfolge des Nationalteams von vielen Problemen ab, mit denen Kroatien gerade konfrontiert ist. Die Wirtschaftszahlen sind besorgniserregend, die Staatsspitze ist zerstritten, die Jugendarbeitslosigkeit enorm, weshalb vor allem die junge Generation ins Ausland abwandert.

Umgekehrt hat der Durchmarsch der Three Lions England zu einer Insel der Seligen werden lassen. Zumindest kurzfristig scheinen die Alltagssorgen rund um den Brexit vergessen. Prinz William hat in seiner Fußballbegeisterung sogar entgegen den Gepflogenheiten persönlich Twitter-Meldungen verfasst. „Ihr wolltet Geschichte schreiben, und nun tut Ihr genau das“, meinte der englische Thronfolger.

It’s coming home – das ist das große Motto in England. Der Refrain des Kultsongs der Lightning Seeds ist derzeit in aller Munde. In den Sozialen Netzwerken kursieren Tausende Videos, in denen sich die Engländer bei der Darbietung der Hymne regelrecht überbieten. So spielte etwa das Royal Corps vor dem Buckingham Palace kurzerhand den Song, ein anderes Video zeigt einen Mann, der bei seiner Hochzeit das Lied auf den Fußball anstimmt.