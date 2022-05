Bierdusche und Partybus: Wie Frankfurt den Europacup-Triumph feierte

Man muss wissen: Eintracht und Frankfurt gehören zusammen wie Sachsenhausen und Apfelwein (das ist etwa vergleichbar mit dem, was in Wien der Heurigen und in Österreich der GrĂŒne Veltliner ist): An der Straßenlaterne kleben Sticker der Eintracht, die Jugendlichen trainieren nicht im Messi-Trikot, sondern tragen die Nummer 13 von Hinteregger am RĂŒcken. Und sogar Banker tragen FanbĂ€nder der Eintracht am Handgelenk, VerkĂ€ufer haben unter der Uniform Eintracht-T-Shirts an.