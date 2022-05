Frankfurts wilde Titelparty: "Der Pokal ist schön, Sex aber auch"

Vorgeschmack auf die Champions League

Mit dem Erfolg schrieben die Hessen 42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals Vereinsgeschichte und verschafften dem deutschen Fußball neues Renommee. "Oliver Glasner und sein Trainerteam haben großartige Arbeit geleistet und mit ihrem offensiven, leidenschaftlichen Fußball nicht nur die vielen Fans von Eintracht Frankfurt mitgerissen", würdigte Bundestrainer Hansi Flick den "fantastischen Erfolg".

Der katapultiert den Traditionsverein in neue Sphären - sowohl sportlich als auch finanziell. Einen Vorgeschmack auf die Champions League gibt es schon am 10. August beim Supercup. Dann heißt der Gegner in Helsinki entweder FC Liverpool oder Real Madrid. Trotz aller Wachstumschancen will sich der Verein aber treu bleiben. "Wir gehen jetzt nicht groß einkaufen, weil wir uns einmal für die Champions League qualifiziert haben", sagte Eintracht-Präsident Fischer. "In diesem Verein wird es kein Harakiri geben."