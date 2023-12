Betrug und schwarze Kassen? Schwere Vorwürfe gegen den DSV Leoben

Gegen den Fußball-Zweitligisten DSV Leoben stehen schwere Vorwürfe im Raum. Wie die Kleine Zeitung am Donnerstag berichtete, besteht der Verdacht der Geldwäsche und schwarze Kassen. Der Wohlstand des Vereins „gründet sich offenbar auf Anlagebetrug“, schrieb die Zeitung. Demnach führte die Wiener Kripo Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten in der Steiermark und Kärnten durch und beschlagnahmte dabei zahlreiche Datenträger.

In den Fokus dürfte dabei offenbar DSV-Obmann Mario Bichler geraten sein, so wie 19 weitere verdächtige Personen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Dabei gehe es um „schweren gewerbsmäßigen Betrug“ sowie „in diesem Fall um Anlagebetrug, aber in weiterer Folge auch um Geldwäsche in großem Stil und die Frage, ob der Klub das Gros der Geldflüsse über schwarze Kassen abwickelte“, hieß es in der Kleinen Zeitung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vermutet wird eine Zusammenarbeit des DSV mit einem Finanzdienstleister namens „Paraiba“ und dessen Nachfolgeunternehmen „Trillant“, die beide auf der schwarzen Liste der Finanzmarktaufsicht landeten und angeblich mehrere tausend Menschen finanziell geschädigt haben. Bichler soll in beiden Unternehmen eine Schlüsselrolle eingenommen haben, ließ dies jedoch über seinen Anwalt Andreas Hämmerle dementieren.

Dieser erklärte in der „Kleinen“, dass gegen den DSV „nicht ermittelt“ werde und dass die Vorwürfe lediglich im Zusammenhang mit der (offiziellen) Sponsorvereinbarung mit Paraiba stehen würden. Diese sei jedoch nach vier Monaten beendet worden. Bichler habe weder mit Paraiba noch mit Trillant etwas zu tun. „Das ist zu 100 Prozent auszuschließen.“