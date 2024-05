Bei Finaleinzug: Bayern-Trainer Tuchel kann Geschichte schreiben

Am Mittwoch (21 Uhr/live ServusTV, Sky) kämpft Bayern München gegen Real Madrid um den Einzug ins Endspiel der Champions League . Ein möglicher Finaleinzug der Münchner würde Trainer Thomas Tuchel dabei eine Bestmarke bescheren. Er wäre dann in der Geschichte der Königsklasse der erste Trainer, der mit drei verschiedenen Vereinen im Endspiel stand.

„Es ist immer noch ein Fifty-fifty-Spiel“, sagte Tuchel entschlossen: „Wir haben 90 Minuten, 120 Minuten, vielleicht ein Elfmeterschießen.“ Der im Hinspiel starke ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer will nach Knöchelbeschwerden wieder auf die Zähne beißen. „Wir brauchen eine außergewöhnliche Leistung. Und wir müssen im Kopf voll da sein“, muss für Laimer im Bernabéu alles passen, um als Sieger vom Platz zu gehen. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Tuchel: „Das Bernabéu ist einer der schwierigsten Orte, um zu gewinnen.“

Real Madrid geht mit großer Freude in die Halbfinal-Woche. Seit vergangenem Wochenende steht fest, dass die Madrilenen zum 36-mal in der Klubgeschichte spanischer Meister geworden sind. Gefeiert werden soll aber erst nach dem Königsklassen-Rückspiel. „Die Champions League ist sehr wichtig für uns, und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen“, sagte Real-Verteidiger Dani Carvajal .

Startrainer Carlo Ancelotti erwartet ein „sehr intensives“ Rückspiel. „Beide Vereine sind sich sehr ähnlich, Bayern ist ein Verein mit einer großen Tradition, einer großen Geschichte, mit vielen Erfolgen in der Champions League“, so der Italiener, der einst ebenfalls in München an der Seitenlinie stand. Ein Finaleinzug in der Champions League blieb Ancelotti mit den Bayern allerdings verwehrt.