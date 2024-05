Absage an Bayern: Warum sich Rangnick für den ÖFB entschieden hat

Es galt einiges abzuwägen. Nicht nur den finanziellen Aspekt , der für viele wohl schon alleine gereicht hätte, um sich in Richtung München zu verabschieden. Rangnick hat von Beginn an betont, dass dies für ihn nicht im Vordergrund stehen würde. Wer ihm das nicht abgekauft hat, wurde nun eines Besseren belehrt.

Und Rangnick hat dem Vernehmen nach auch keine Forderungen an den ÖFB gestellt, etwa mehr verdienen zu wollen oder künftig mehr Kompetenzen zu haben, was Personalentscheidungen abseits der Nationalmannschaft oder etwa sportliche Strukturen anbelangt, wenn gleich ihm jene Herren im ÖFB, die an Entwicklung auch wirklich interessiert sind, durchaus signalisiert haben dürften, dass Rangnicks Know-how künftig noch deutlicher gefragt sein soll.

Rangnick hat sich für den ÖFB entschieden, weil er nicht alles, was er in den vergangenen beiden Jahren hier aufgebaut hat, in Gefahr bringen wollte. Und diese Gefahr wäre ausufernd groß gewesen, hätte der 65-Jährige in den kommenden zwei Monaten zwei Jobs parallel ausüben müssen. Denn eines ist klar: Rangnick wäre bei den Bayern-Bossen nicht erst nach der bevorstehenden EURO 2024 auf der Kurzwahltaste gestanden. Der Teamchef hätte Tag für Tag gemeinsam mit den Münchner Sportchefs Max Eberl und Christoph Freund einen Kader basteln und nebenbei Österreichs Team bei der EM coachen müssen.