Sensation: Rangnick sagt den Bayern ab und bleibt beim ÖFB

So viel Selbstsicherheit gibt es nur rund um den Weißwurst-Äquator: Bereits am Dienstagabend hatte der deutsche Boulevard vermeldet: Ralf Rangnick will zu den Bayern. Der 65-Jährige habe grundsätzlich Bereitschaft erklärt, nach München zu wechseln und es müssten nur noch Details geklärt werden. Der KURIER hatte da so seine Zweifel.