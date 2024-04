44 Spiele ungeschlagen: Leverkusen ist Europas neuer Rekordhalter

Lange hatte es am Donnerstag so ausgesehen, als würde die Serie von Bayer Leverkusen reißen. Nach 43 Pflichtspielen ohne Niederlage war die Mannschaft von Xabi Alonso bei West Ham United im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League mit 0:1 zurückgelegen, ehe Frimpong in Minute 89 den Ausgleich erzielte.

Im Halbfinale steht auch Atalanta Bergamo. Die Italiener konnten sich gegen den FC Liverpool eine 0:1-Niederlage leisten, weil man das Hinspiel an der Anfield Road mit 3:0 gewonnen hatte. Mit dem Aus von West Ham und Liverpool ist klar: So wie in der Champions League hat es auch in der Europa League kein Klub der Premier League unter die letzten vier geschafft.