Warum die Champions-League heuer für neue Superlative sorgt

11 Mal erreichte Carlo Ancelotti mit seinen Teams bereits das Semifinale. Der italienische Rekordcoach der Champions League (vier Triumphe) führt seit dem Weiterkommen von Real Madrid im Elfmeterschießen gegen Manchester City die Bestenliste an. Der 64-Jährige stand mit Juventus und den Bayern jeweils einmal in der Runde der letzten vier, mit dem AC Milan zog er viermal ins Semifinale ein, und mit Real Madrid nun zum fünften Mal.

28 Treffer erzielte Titelverteidiger Manchester City. Trotzdem kam für die Torfabrik der Champions League im Viertelfinale das Aus. Das Team von Startrainer Pep Guardiola führt auch die Statistiken bei Ballbesitz (68,1 Prozent) und bei der Passsicherheit (93,6 Prozent) an – alles Werte ohne Wert.

58 Partien in der Königsklasse blieb Bayern-Goalie Manuel Neuer ohne Gegentor. Damit ist der 38-Jährige seit dem 1:0 gegen Arsenal der alleinige Rekordhalter in der Champions League. Zuvor hatte sich Neuer, der am Mittwoch sein 138. Match in der Eliteliga bestritt, die Bestmarke mit Iker Casillas geteilt.