Baustelle Rapid: Hoscher zieht zurück

Hoscher

Als Hauptgrund gab der enthusiastische Rapid-Fan die zeitliche Überforderung an. Die ehrenamtliche Position sei nicht „nebenbei“ zur Führung eines großen Unternehmens zu schaffen. Doch nicht nur der Faktor Zeit schreckteab: Der in der SPÖ bestens vernetzte Manager bekam als erster Kandidat den geforderten Einblick in die Bücher. Das Gesehene hat ihn erschrocken, wie in der offiziellen Stellungnahme deutlich wird: „Leider sei das Ausmaß der zu bewältigenden Fragen erst durch Unterlagen, die in den letzten Wochen vorgelegt wurden, klar geworden.“