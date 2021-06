Kirisits Kandidat für Edlinger-Nachfolge

Die Planungen bei Rapid für die Zeit nach Präsident Edlinger gehen in die entscheidende Phase. Favorit auf die Nachfolge ist Dietmar Hoscher. Wie vom KURIER berichtet, hat der Casinos-Vorstand Edlinger zugesagt, im November bei der Hauptversammlung zu kandidieren, wenn bis dahin die nötige Modernisierung des Vereins auf Schiene ist.

Zusätzlich soll in der Stadionfrage rechtzeitig Klarheit geschaffen werden.Während die Strukturreform in Gang gekommen ist, wurde bei Rapid auch nach Alternativkandidaten gesucht. Gefunden wurde ein Rapid-Sympathisant, der schon vor Edlingers Übernahme 2001 ein Thema war: Erich Kirisits. Der 53-jährige Wiener ist General Manager bei Xerox und hat Anfang der 80er-Jahre beim Sportklub gekickt. Dem Vernehmen nach wird von Kirisits erwartet, als Präsident frisches Geld in die leere Klubkassa mitzubringen. Zum offiziellen Kandidaten dürfte Kirisits aber erst aufsteigen, wenn diese Mitgift garantiert wird.