Rapid neu: Hoscher wird Präsident

So wie Edlinger war Hoscher in Jugendtagen als harter Verteidiger gefürchtet. So wie sein Ex-Chef im Finanzministerium steht Hoscher auch jetzt dafür, dass es keinen Ausverkauf an Investoren geben darf. Ein Angebot von Stronach, bevor dieser bei der Austria eingestiegen ist, wurde abgelehnt: "Wir wollten eigenständig bleiben. Außerdem muss der sponsorfreie Name sakrosankt bleiben." Bei den Kuratoriumssitzungen, "die jedes Mal mindestens drei Stunden dauern", wird auch mit den Nachwuchs-Leitern diskutiert: "Rapid muss das Ziel haben, immer um den Titel mitzuspielen. Das ist nur über den Weg der Jugend mit ‚Pro Rapid‘ zu finanzieren."



Keine Zukunft hatte das Projekt " Hoscher als Ligapräsident". Bevor 2009 Hans Rinner gewählt wurde, lästerte Ex-Kärnten-Präsident Canori: " Hoscher ist ein Grüner, ein Wiener und auch noch politisch rot – das ist zu viel." Hoscher meint: "Zu allem davon stehe ich. Also hab’ ich die Bewerbung wieder zurückgezogen."