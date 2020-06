Polster-Debüt in seiner alten Heimat

49 Jahre hat Toni Polster alt werden müssen, um als Trainer bei einem Bundesliga-Klub eine Chance zu bekommen. Nun wird der ehemalige Austria-Torjäger sein Bundesliga-Debüt als Admira-Coach ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte in Wien-Favoriten geben. Denn Meister Austria empfängt in der ersten Bundesliga-Runde just die Admira.

1987, also vor 26 Jahren, war Polster zuletzt an einem Bundesliga-Spiel Austria gegen Admira beteiligt: Am 23. Mai erzielte er beim 3:1-Sieg der Wiener die Tore zum 2:1 sowie zum 3:1. Es waren zwei seiner 39 Treffer in der Saison 1986/’87, mit denen er zum dritten Mal in Serie Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Danach verließ Polster Österreich, wechselte zu Torino Calcio und kehrte erst 13 Jahre später wieder zurück.

Polsters Trainerdebüt in der Generali-Arena ist die Eröffnungspartie der am Freitag ausgelosten Bundesliga-Saison 2013/’14. Spielbeginn ist am 20. Juli um 16.30 Uhr. Die weiteren Spiele der 1. Runde sind WAC – Rapid, Grödig – Ried und Wr. Neustadt – Salzburg (alle 20. Juli, 19 Uhr). Das erste ORF-Livespiel ist Innsbruck – Sturm (21. Juli, 16.30 Uhr), da die Grazer erst am Sonntag spielen dürfen, weil man am 18. Juli in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League antreten muss. Den Europacup-Gegner wird Sturm am Montag erfahren, da werden nämlich in Nyon die ersten beiden Runden der Europa-League-Qualifikation ausgelost.

Fix ist mittlerweile auch, dass der FC Pasching trotz der Verbindungen zu Red Bull an der Europa League teilnehmen darf. Der Cupsieger ist wie Sturm, Rapid, Salzburg und Austria von der UEFA für den Europacup zugelassen worden, Pasching steigt im Play-off in den Bewerb ein.