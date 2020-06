Der spätberufene Kultkicker

In der Südstadt wirbelte am Montagvormittag nur die Großbaustelle am Parkplatz des Bundessportzentrums Staub auf. Von Toni Polster, war noch nichts zu sehen, obwohl der sich schon am Sonntag mit der Admira geeinigt hatte. Einige Spieler drehten ihre Runden auf dem weitläufigen Gelände. Stürmer Issiaka Ouédraogo absolvierte ein Extraprogramm in der Handballhalle, der Rest der Admira-Mannschaft trainierte in der Kraftkammer.

Von Admira-Angestellten war nur zu hören, dass der neue Cheftrainer erst am Dienstag präsentiert werden soll. Am Abend kam dann aber doch noch die Bestätigung: Toni Polster ist neuer Coach der finanziell angeschlagenen Admira.

Manfred Nastl, der ehemalige Co-Trainer von Dietmar Kühbauer, der nach dessen Rücktritt zuletzt das Training geleitet hatte, hatte sich da schon längst von der Mannschaft verabschiedet. Der Verein soll ihm ein Jobangebot als Coach des zweiten Teams gemacht haben.

Zum Co-Trainer aufgestiegen ist Oliver Lederer. Der Ex-Rapid- und Ex-Admira-Spieler hatte in der vergangenen Saison mit Erfolg die Admira Juniors in der Regionalliga Ost betreut. Viele sahen in ihm den Nachfolger von Ex-Coach Kühbauer, der ja auch als Coach der zweiten Admira-Mannschaft sein Vorgänger war.