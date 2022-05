Barcelona verkauft Coutinho mit über 100 Millionen Euro Verlust

In Barcelona konnte Coutinho nie so richtig Fuß fassen, weshalb er zwischendurch auch an die Bayern verliehen wurde. Die Leihgebühr von 8,5 Millionen Euro für die Saison 2019/20 wirkt angesichts des Kaufpreises wie ein Taschengeld. Zumindest konnte Coutinho bei den Bayern den größten Erfolg seiner Karriere feiern und die Champions League gewinnen.

In der Premier League konnte er zuletzt wieder an seine alte Stärke anschließen. Bei Villa traf Coutinho seit seiner Ankunft im Winter vier Mal und bereitete drei Treffer vor. Der Klub stattete seinen neuen Star nun mit einem Vertrag bis 2026 aus, was besonders Villa-Coach Steven Gerrard freut: "Philippe ist ein Vorzeigeprofi, der einen sehr positiven Einfluss auf unsere Truppe hat, seit er im Jänner zu uns gekommen ist", sagt der ehemalige Liverpool-Star.