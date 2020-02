Austrias Ilzer auf der Hut: "Ich erwarte die volle Salzburger Wucht"

"Das bissl, was da oben drinnen ist, hat's halt durchgeschüttelt", erzählt Michael Madl über seine in Altach erlittene Gehirnerschütterung. Der Routinier in der Abwehr fühlt sich aber wieder gut und bereit für den Schlager am Sonntag (17 Uhr) gegen den mittlerweile Tabellenzweiten aus Salzburg. "Wir dürfen keine Minute verschlafen, denn die Salzburger nützen das eiskalt aus."

Der Umstand, dass besagte Salzburger zuletzt zwei wichtige Spiele gegen den LASK und Frankfurt verloren haben, sei nicht unbedingt ein Vorteil für die Austria, so Trainer Christian Ilzer. "Die Herangehensweise ist nicht leichter geworden. Sie werden mit Wut im Bauch kommen. Ich erwarte von ihnen die volle Wucht."