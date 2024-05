Die Strapazen der Austria: Für Europa einmal quer durch Österreich

Acht Stunden saßen die Violetten im Bus Richtung Lustenau, wo sie die Austria aus Vorarlberg ausbremsen wollen und den Abstieg des Tabellenletzten besiegeln könnten. Weil auch einige Fans der Wiener den langen Weg durch Österreich auf sich nahmen, appelliert Trainer Michael Wimmer an die Verantwortung seiner Spieler, die Reisefreudigen nicht zu enttäuschen.

„Es werden wieder Fans dort sein, die den weiten Weg auf sich nehmen und von Wien nach Lustenau fahren. Deshalb ist alles andere als einhundert Prozent Leidenschaft verboten.“

Aktuell liegt die Austria Wien in der Tabelle der Qualifikationsgruppe vier Punkte vor dem WAC (22) und kann daher mit einem Sieg in Lustenau die Teilnahme am Play-off-Halbfinale fixieren.

„Das Ziel ist, dass wir die Quali-Gruppe gewinnen und das Play-off spielen“, sagt Trainer Michael Wimmer, der dafür eine bessere Leistung als zuletzt gegen Altach und Tirol fordert: „Unser Anspruch muss sein, jedes Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, das hat man in diesen beiden Spielen nicht wirklich erkennen können.“