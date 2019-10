Austria-Sportkoordinator: "Unser Anreiz ist Aussicht auf Geld“

Wenn die Wiener Austria am Sonntag ab 17 Uhr in der Generali Arena gegen Sturm Graz den zweiten Heimsieg in der Saison anpeilt, dann wird er als interessierter Beobachter neben Sportvorstand Peter Stöger auf der Tribüne sitzen. Alexander Bade ist nicht nur Stögers Vertrauter, sondern auch der Sportkoordinator bei den Violetten. "Ich habe es zu schätzen gelernt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben nach all den Jahren ein freundschaftliches Verhältnis." In Köln und Dortmund fungierte er noch als Tormanntrainer und Assistent, bei der Austria erfuhr er eine Aufwertung in seinen Befugnissen.

Die Veilchen hat er als großen, spannenden Klub mit sehr guten Voraussetzungen kennen gelernt. "Leider gibt es derzeit genug Baustellen, wo wir in der täglichen Arbeit ansetzen müssen. Mittel- und langfristig ist es eine Frage der Finanzen, kurzfristig ist aktuell auch nicht viel möglich bis zum Winter, daher müssen wir alle Ressourcen im Verein nützen, um in die Spur zu kommen" erklärt der 49-jährige Ex-Torhüter.