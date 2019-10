Austrias Jeggo fordert: "In dieser Phase müssen wir punkten"

"Jetzt kommen die Gegner, die in unserer Reichweite sind. Da müssen wir anständig punkten." Trainer Christian Ilzer erhöht vor dem Duell mit Sturm Graz am Sonntag (17 Uhr) den internen Erwartungsdruck. Mittelfeld-Spieler James Jeggo legt vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub aus Graz nach: "Wir kommen jetzt in eine Phase, in der die Punkte zählen. Am Sonntag haben wir ein ganz wichtiges Spiel." Von einer Weichenstellung will man in Wien-Favoriten aber nicht sprechen.

Ilzer spricht von einem Prestige-Duell, das von Taktik und Intensität geprägt sein wird. Mit der vergangenen Trainingswoche zeigte er sich zufrieden, einmal mehr probierte man Dinge aus, einige verwarf man, andere erwiesen sich als brauchbar. Ilzer sortiert aktuell aus und sucht nach Anhaltspunkten, was dieser Mannschaft liegen könnte. "Dabei geht es um Details, die wir entweder fallen lassen oder weiter verfolgen." Wie zum Beispiel das Experiment mit Spielmacher Alexander Grünwald als Abwehrchef, das auch am Sonntag zur Anwendung kommen könnte.