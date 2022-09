Austria in Polen: Begleitschutz, Alkohol- und Stadionverbot

Auch für die Fans erfüllt sich der lang gehegte Wunsch nach internationalen Auswärtsreisen. Das Gastspiel am 6. Oktober in Valencia gegen Villarreal ist freilich ob der mediterranen Destination besonders begehrt, aber auch in Posen konnte die Austria auf die Unterstützung ihrer Anhänger setzen. 330 von ihnen fuhren am Donnerstagvormittag mit personalisierten Tickets im Gepäck von der Generali Arena in Bussen Richtung Polen. Ab der tschechisch-polnischen Grenze gab es rund 400 Kilometer Begleitschutz, die Busse fuhren direkt zum Auswärtssektor des EM-Stadions von 2012.