Ex-Austrianer Alex Gorgon warnt: "Da wartet ein starker Gegner"

Der 33-Jährige selbst hat wieder einmal unfreiwillig den Leidensweg eingeschlagen, sein letztes Spiel liegt schon über ein Jahr zurück. Auf einen Bändereinriss folgten ein eingeklemmter Nerv, der mittels Operation freigelegt werden musste und viele Reha-Aufenthalte. Zuletzt arbeitete Gorgon mit dem ehemaligen ÖFB-Physio Mike Steverding in dessen Institut in Deutschland zusammen. „Ohne ihn wäre ich heute nicht auf dem Platz, er hat wieder gezaubert.“ Der Flügelspieler kann zwar noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, aber immerhin Einheiten mit dem Ball am Fuß absolvieren. „Die medizinischen Testungen zuletzt waren durchwegs positiv.