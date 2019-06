Aufsteiger Wattens angelt nach einem Rapid-Spieler

Der Tiroler führte bereits einige Gespräche mit seinem Amtskollegen Zoran Barisic. Es sind Verhandlungen auf Augenhöhe, vor allem aber sind es Verhandlungen unter ehemaligen Kollegen. Köck und Barisic wurden gemeinsam mit dem FC Tirol Meister.

Sportchef Köck und Trainer Thomas Silberberger befinden sich gerade am Gardasee und basteln dort am Kader für die Bundesliga-Saison. Die beiden Sport-Verantwortlichen des Aufsteigers waren am Montag mit dem E-Bike vom Brenner nach Lazise am Gardasee geradelt.