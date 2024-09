Auf den Jubel und die Verletzungen folgt noch ein Rapid-Transfer

Hochgerechnet auf die Saison hätten die Grünen eine knappe Million kassiert . Die Summe wird auf die Klubs, die sich an die Vorgaben halten, aufgeteilt. Die Gewinner des Ausstiegs sind nach aktuellem Stand Austria, WAC, Hartberg, BW Linz, Altach, WSG und Aufsteiger GAK.

Vor dem 3:2 wurde eine historische Entscheidung in Hütteldorf getroffen: Nach 20 Jahren wird erstmals auf den Ö-Topf verzichtet . Acht Legionäre (statt maximal sechs) standen im Matchkader. Katzer hat diesen Paradigmenwechsel schon länger angepeilt und nach der Qualifikation für einen langen Europacup-Herbst auch intern dafür Unterstützung gefunden.

Dion Beljo ist umgekippt, hat sich am Sprunggelenk verletzt, schnell ist der Knöchel angeschwollen. Der Kroate wäre wie der Schwede Jansson zu seinem U-21-Nationalteam eingeladen gewesen. Zumindest bei Jansson ist die Hoffnung groß, dass der Matchwinner nur kurz pausieren muss.

Aus dieser Stürmer-Misere ergibt sich eine Last-minute-Aktion: Rapid will noch einen Stürmer verpflichten – am besten einen, der sofort helfen kann.

Der Gegner

Salzburg-Coach Lijnders „gratulierte Rapid zum verdienten Sieg“ und glaubt nicht an ähnliche Defensivprobleme mit der wackligen Innenverteidigung in der Champions League: „Wir müssen lernen. Training ist der beste Transfer.“

Die Entwicklung von Maurits Kjaergaard fiel auch in Dänemark auf: Der 21-Jährige wurde erstmals ins A-Team eingeladen. Doch der Linksfuß musste beim 2:3 raus und dann in der Heimat absagen – eine schlimme Verletzung an der Achillessehne wird befürchtet.