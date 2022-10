Argentinier Higuain beendet seine Karriere als Profifußballer

Der ehemalige argentinische Fußball-Nationalspieler und Vizeweltmeister Gonzalo Higuaín beendet seine Profikarriere. „Es ist der Tag gekommen, dem Fußball Lebewohl zu sagen“, sagte der 34-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz in Miami sichtlich bewegt. „Dieser Beruf hat mir so viel gegeben. Ich fühle mich privilegiert, das erlebt haben zu dürfen, die guten und die nicht so guten Momente.“ Zuletzt spielte der Stürmer für den MLS-Club Inter Miami von David Beckham.