Ende der "blöden Geschichte": Verfahren gegen Hans Krankl eingestellt

Das Verfahren gegen Österreichs Fußball-Ikone Hans Krankl wurde eingestellt. Dem Goleador war vorgeworfen worden, sich der Festnahme widersetzt zu haben, was jetzt aber scheinbar nicht nachgewiesen werden konnte.

Was war passiert? Der 69-Jährige soll am 14. August nach dem Spiel zwischen dem LASK und Rapid (2:1) am VIP-Parkplatz des Paschinger Stadions auf einen Polizisten losgefahren sein. Der Vorfall ereignete sich Augenzeugenberichten zufolge gegen 20 Uhr. Krankl war zuvor als TV-Experte für Sky im Stadion im Einsatz. Der Goleador sei im Anschluss von sechs Beamten in einen Einsatzraum der Polizei geleitet und einvernommen worden.