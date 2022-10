Lust auf mehr bei der Premiere von St. Pölten in der Eliteliga

"Es hätte schlimmer kommen können", lautet die erste Reaktion auf die historische Auslosung. Erstmals spielt ein Frauen-Team aus Österreich in der Gruppenphase der Champions League mit. Celia Liese Brancao-Ribeiro, genannt Liese, ergänzt: „Mit diesen Gegnern sehe ich drei Teams im Kampf um den zweiten Platz hinter Wolfsburg.“ Die brasilianische SKN-Trainerin will also mehr.

Mehr als die 400.000 Euro Fixum von der UEFA für den Aufstieg gegen Kuopio, im besten Fall sogar den Aufstieg in das Viertelfinale.

Als der SKN aus Topf 3 an der Reihe war, gab es zwei mögliche Gruppen. Eine mit den Traumlosen Barcelona und Bayern sowie Gruppe B, die es geworden ist.

Duell mit Teamkapitänin

Immerhin erfüllte sich die Hoffnung von SKN-Obmann Wilfried Schmaus auf überschaubare Reisekosten. Beim Duell mit dem Kooperationspartner Wolfsburg wird Sponsor VW helfen können, nach Prag zur Slavia geht es mit dem Bus. Glamour kommt aus Topf 4: AS Roma mit ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger sollte so wie die Pragerinnen in Reichweite sein.

„Ich sehe Slavia auf Augenhöhe. Und Rom ist immer eine Reise wert“, sagt die Schweizer Offensivspielerin Isabelle Meyer.