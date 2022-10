St. Pölten in der Frauen-Champions-League: Spiel auf Zeit

Der ÖFB schafft den Frauen ein fast identes Umfeld wie dem Männerteam. Die drei Teamspielerinnen von St. Pölten saßen etwa gestern in einem ÖFB-Charter nach Schottland. Im Falle eines Sieges findet das WM-Play-off-Duell am 11. Oktober in St. Pölten statt. Dabei wird das Stadion kaum ausverkauft sein. Eh klar, wird es dann vielleicht heißen, war ja nur Irland der Gegner. Gegen England hätte es anders ausgesehen.

Nüchterne Analyse

Der Hype rund um Großveranstaltungen verhindert oft eine nüchterne Analyse. Natürlich geht bei einem Verband wie dem ÖFB noch mehr in Sachen Marketing oder mit Kartenaktionen für Schulen. Aber das Hauptproblem betrifft die Infrastruktur, die Budgets der Klubs, die Plätze. Und das kann man nicht per Fingerschnippen ändern. Das braucht harte Arbeit. Und Zeit.