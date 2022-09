St. Pölten landet mit einem Traumtor in der Liga der Träume

War die Frage nach der Verwendung der UEFA-Startprämie verfrüht? Immerhin machen die 400.000 Euro beinahe ein Jahresbudget aus. SKN-Obmann Schmaus ist ohnehin kein Kandidat für plötzlichen Transferwahnsinn. In die Infrastruktur sollte das Geld investiert werden.

Mit drei Wechseln, einem offensiven 3-4-3 und viel mehr Aggressivität startete das Heimteam in die zweite Hälfte. Eine Flanke von Lemesova landete am Lattenkreuz (52.). Der Druck wurde im St. Pöltner Regen stärker, aber das erlösende Tor gelang vor 1.070 Fans nicht. KuPS hatte erst in der nötigen Verlängerung wieder eine Chance.

Vor den Augen von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann wurde die finale Entscheidung zur Kopfsache.

St. Pölten wirkte fitter – und hatte Mateja Zver. Nach 118 Minuten landete ihr technisch perfekter Volley genau im Eck, Stange rein, 2:2. Der Rest war Jubel. Die Frauen des SKN St. Pölten sind drinnen in der Liga der Träume.

Alexander Huber