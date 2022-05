Frauen des SKN St. Pöltens holen siebten Meistertitel in Folge

Der SKN St. Pölten hat zum siebenten Mal in Folge den Meistertitel in der Frauen-Fußball-Bundesliga gewonnen. Der Serienmeister gewann am Sonntag in der 17. Runde bei der SPG SCR Altach/FFC Vorderland klar mit 4:0 (4:0) und ist damit einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Wölfinnen dominierten Saison

Mit 16 Siegen, einem Remis und einem Torverhältnis von 70:1 dominierten die Niederösterreicherinnen die laufende Spielzeit.

Verfolger Sturm Graz hatte die Meisterschaftsentscheidung am Freitag mit einem 3:2 gegen Neulengbach noch um einige Tage vertagt. Der Rückstand der Steirerinnen auf St. Pölten beträgt vor dem letzten Saisonspiel fünf Punkte.

