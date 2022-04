Diese Frau ist die einzige, die gegen St. Pölten ein Tor erzielte

Es gibt Tore, die vergisst man nicht. Weil sie so schön sind oder so einzigartig. Serienmeister St. Pölten hat in der Frauen-Liga in zwölf Spielen 55 Tore geschossen und nur eines bekommen. Gegen Sturm Graz. Im einzigen Spiel, das die Niederösterreicherinnen diese Saison nicht gewonnen haben.

17. Oktober in Graz, 12 Uhr, High Noon am Sonntag. Acht Minuten später führt St. Pölten 1:0, ein halbe Stunde nach Mittag trifft Mittelfeldspielerin Sophie Hillebrand zum 1:1-Endstand.