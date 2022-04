ÖFB-Damen mit einem Torspektakel gegen Lettland auf dem Weg zur WM

„Wir müssen liefern“, hatte Teamchefin Irene Fuhrmann vor der Partie gemeint. Und die ÖFB-Frauen haben geliefert. Das Nationalteam feierte gegen Lettland einen 8:0-Erfolg und bleibt damit auf Kurs Richtung WM 2023. Puntigam sorgte in Wiener Neustadt mit einem Doppelpack schon früh für klare Verhältnisse (10., 14.), Degen traf zum 3:0-Pausenstand (16.). Nach dem Seitenwechsel machten Schiechtl (58.), Plattner (64., 92.)., Naschenweng (70.) und Makas (76.) den Kantersieg gegen die überforderten Lettinnen perfekt.

Die Österreicherinnen festigten damit Platz zwei in Gruppe D hinter England, den es in den letzten beiden Partien gegen England und Nordmazedonien zu verteidigen gilt. Ein fixes WM-Ticket bedeutet Rang zwei jedoch noch nicht, so eines bekommen nur die neun Gruppensieger. Österreich hat es in der Hand, Rang zwei zu fixieren.

Der Modus

In den Play-offs (Anfang September) werden die besten drei Gruppenzweiten direkt für die zweite Runde gesetzt. Mit einem klaren Sieg gegen Nordmazedonien im September stehen Österreichs Chancen gut.

Die Sieger der Duelle der sechs restlichen Gruppenzweiten werden zu den drei besten Gruppenzweiten gelost. Die zwei Play-off-Gewinner mit dem höchsten Ranking (Ergebnisse in der Qualifikation und der zweiten Runde der Play-offs) qualifizieren sich für die Endrunde. Der dritte Sieger spielt im Februar bei einem Play-off-Turnier mit zehn Teams gegen einen Vertreter eines anderen Kontinentalverbands.