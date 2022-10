Champions League: SKN-Frauen treffen auf ÖFB-Legionärin

Die Frauen von SKN St. Pölten treffen in der Champions League in Gruppe B auf den deutschen Meister VfL Wolfsburg, Slavia Prag und die AS Roma. Wolfsburg ist Kooperationspartner des Klubs aus Niederösterreich, bei den Italienerinnen steht mit Carina Wenninger die aktuelle ÖFB-Teamkapitänin im Kader.

St. Pölten hat sich als erstes Frauenteam aus Österreich für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. Die erste Runde steigt am 19./20. Oktober.

Die Gruppen

Gruppe A: Chelsea, Paris Saint-Germain (Georgieva), Real Madrid, Vllaznia Shkodër

Gruppe B: Wolfsburg, Slavia Prag, SKN St. Pölten, AS Roma (Wenninger)

Gruppe C: Olympique Lyon, Arsenal (Zinsberger, Wienroither), Juventus, FC Zürich (Höbinger, Pinther)

Gruppe D: Barcelona, Bayern München (Zadrazil), Rosengaard, Benfica Lissabon