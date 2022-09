In der Champions League verlassen St. Pöltens Frauen die Komfortzone

Alleine Zvers Volley rein ins Glück hätte sich mehr als die 1.070 Fans verdient. In den drei Heimspielen der Gruppenphase werden es garantiert mehr. Am Montag wissen SKN-Obmann Schmaus und seine Mitstreiterinnen, welche großen Namen in die NV-Arena kommen. Bayern, Barcelona und Arsenal mit ÖFB-Torfrau Zinsberger sind beim Serienmeister oft als Wunschgegner zu hören.