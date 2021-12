Anklage wegen falscher Identität: Wer ist HSV-Stürmer Bakery Jatta?

Ob dieser tatsächlich so heißt, darüber wird seit mehr als zwei Jahren gestritten. Denn der Mann aus Gambia soll bei seiner Ankunft in Deutschland im Sommer 2015 einen falschen Namen und ein falsches Geburtsdatum angegeben haben. Statt um Bakery Jatta (23), geboren am 6. Juni 1998, soll es sich um Bakary Daffeh (26), geboren am 6. November 1995, handeln, der vor seiner Flucht über Italien nach Deutschland bei mehreren Fußballvereinen in Gambia, Senegal und Nigeria gespielt haben soll.