Andreas Wieland bleibt weiterhin LASK-Cheftrainer

In der Conference League gelang der Sprung ins Achtelfinale, in der Bundesliga liegen die Athletiker nach einem durchwachsenen Herbst auf Rang neun. Der Sprung in die Meistergruppe kann aber in den vier ausstehenden Runden im Grunddurchgang noch gelingen. Sportdirektor Radovan Vujanovic hatte schon vor dem 3:2 bei der Austria am Sonntag durchklingen lassen, dass er mit der Arbeit des aktuellen Betreuerteams zufrieden sei. Damit ging er auch in die Beratung mit dem Präsidium.

"Seit ich Sportdirektor bin, konnte ich tagtäglich beobachten, wie akribisch unser Trainer seiner Arbeit nachgeht. Trotz vieler Ausfälle und den dadurch bedingten ständigen personellen Änderungen hat er den wichtigen Turnaround geschafft", wurde Vujanovic am Donnerstag zitiert. Unter Wieland habe der LASK "seine Vereins-Philosophie wiedergefunden". Die Spieler würden wieder mit Selbstvertrauen agieren. Seine Entscheidung sei deshalb pro Wieland ausgefallen.