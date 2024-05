Andreas Heraf übernimmt Verein in der vierten Liga in Deutschland

Das kam jetzt doch etwas überraschend. Andreas Heraf wird Trainer beim BFC Dynamo in Berlin. Das gab der Verein aus der Regionalliga-Nordost in Deutschland am Samstag bekannt.

Auf seiner Webseite schreibt der Klub: "In den gemeinsamen Gesprächen mit den Verantwortlichen unseres Vereins wurde schnell deutlich, dass der BFC Dynamo wieder um die Meisterschaft spielen möchte und somit über ein deckungsgleiches Zielbild für die Zukunft verfügt. Andreas Heraf freut sich auf seine neue Aufgabe beim BFC Dynamo und übernimmt eine Mannschaft, die punktuell für die kommenden Saison verstärkt werden soll."